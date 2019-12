Calciomercato Milan, colpo a sorpresa per Capodanno: idea pazzesca!

MERCATO MILAN – Il ritorno imminente di Zlatan Ibrahimovic dalle parti di Milanello ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi intorno al Milan. Ma il fenomeno svedese non sarà l’unico colpo di questa sessione di calciomercato. Esattamente come successo lo scorso anno, i rossoneri potrebbero vivere un mercato invernale da assoluti protagonisti. La rosa del Milan potrebbe uscire completamente stravolta da questa campagna acquisti, con cui Maldini e Boban sperano di regalare a Pioli dei rinforzi degni. Stando a quanto riportato dai francesi di Le Phoceen, portale molto vicino alle questioni dell’Olympique Marsiglia, gli uomini di calciomercato del Milan si sarebbero messi sulle tracce di Kevin Strootman. L’idea di Maldini e Boban sarebbe quella di aggiungere un veterano alla linea mediana, attualmente composta soprattutto da giovani. Il centrocampo rossonero potrebbe perdere anche qualche pezzo nel corso del prossimo mese, con le voci su Kessié che non accennano a placarsi. L’olandese conosce benissimo il nostro campionato, e ai tempi della Roma è stato uno dei migliori della Serie A nel suo ruolo. Il club francese non vorrebbe privarsi di Strootman, ma potrebbe vacillare davanti ad un’offerta congrua con il valore del giocatore. Per il momento questa è soltanto un’idea, ma Maldini e Boban stanno facendo sul serio su altri fronti: tre gioielli sono pronti a vestire rossonero già nei prossimi giorni! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA