Calciomercato Milan, colpaccio a costo zero: si può chiudere subito!

MERCATO MILAN – Dopo un gennaio ricco di colpi, che tra gli altri ha regalato ai tifosi rossoneri il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan prepara le prossime mosse. Il prossimo calciomercato del Milan dovrà essere oculato, in linea con i parametri del Fair Play Finanziario. Ben vengano dunque le operazioni a costo zero. Stavolta Maldini e Boban stanno valutando un giocatore a cui avevano già pensato per gennaio, ma che ora hanno la possibilità di prendere a parametro zero. Si tratta di Adam Lallana, esubero extra lusso dell'invincibile Liverpool. Il centrocampista non ha rinnovato il suo contratto con i 'Reds' e potrebbe accordarsi già da oggi con il suo prossimo club. La dirigenza rossonera sta vagliando le varie ipotesi, ma un affondo per Lallana nelle prossime settimane sembra tutt'altro che da escludere.