Calciomercato Milan, che batosta: arriva una notizia tremenda!

MERCATO MILAN – È un momento di grande incertezza in casa Milan. I rossoneri sono alle prese con i dubbi sul futuro di due pilastri della rosa attuale: Donnarumma, sul cui rinnovo non arrivano novità incoraggianti, e Ibrahimovic, che deve ancora valutare come e dove concludere la sua carriera. Ma oltre a tutto questo, non c’è niente di sicuro nemmeno riguardo alla panchina rossonera. Stefano Pioli sembrerebbe sempre più lontano dalla conferma per la prossima stagione, e dunque c’è spazio per innumerevoli voci sul suo possibile sostituto. Una delle più accreditate, e certamente più gradite al pubblico rossonero, è quella – rivelata da Sportmediaset – che parla di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico bianconero, attualmente sotto contratto ma senza panchina, dovrebbe essere pronto a tornare in campo. Su di lui però, oltre al Milan, ci sono anche Manchester United e PSG, con il club inglese che appare avvantaggiato. La disponibilità economica pressoché infinita dei Red Devils potrebbe convincere Max, allontanandolo quindi dal progetto rossonero. Dal canto suo, Elliott ha già deciso il sostituto che è pronto a presentarsi con quattro gioielli a giugno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA