Calciomercato Milan – Clamoroso Thiago Silva: la rivelazione è pazzesca!

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo Zlatan Ibrahimovic al Milan, un altro grandissimo ex rossonero fa sognare il suo ritorno ai tifosi milanisti. Si tratta di Thiago Silva, difensore centrale e capitano del Paris Saint-Germain. Il contratto del difensore del PSG è in scadenza al termine della stagione. Quest’anno l’ex rossonero ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei centrali più forti d’Europa. Il PSG, dal canto suo, vorrebbe ringiovanire la rosa e sta pensando di non rinnovare il contratto a Thiago Silva. Il Milan in estate avrà assolutamente bisogno di un difensore centrale, e il brasiliano fa sognare i tifosi. Il suo agente, Paulo Tonietto, si è così espresso a tal proposito ai microfoni di Milancafe24: “Ha un grande amore per il Milan. Futuro? Non è ancora stato deciso niente. Tutto è possibile”. E Maldini però non vuole fermarsi. Il direttore tecnico sta preparando un poker di stelle da portare a Milanello, pronta la rivoluzione totale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA