Calciomercato Milan, bomba dopo il derby: Gazidis fa sognare i tifosi!

MERCATO MILAN – Pochi minuti dopo il fischio finale del derby di Milano, i tifosi rossoneri hanno un nuovo motivo per festeggiare. Dall'Inghilterra infatti è arrivata una notizia incredibile. Il tabloid britannico 'The Sun', ha parlato del futuro di diversi top player dell'Arsenal, tra cui anche Alexandre Lacazette. L'attaccante francese dei Gunners potrebbe lasciare il club alla fine di questa stagione, e la sua valutazione è ampiamente alla portata del Milan. Lacazette infatti viene quotato intorno ai 50 milioni di euro, visto che nell'Arsenal di Arteta non sta trovando troppo spazio. Si tratta di un attaccante moderno, rapido e dotato di grande fiuto del gol, perfetto per fare coppia con Ibrahimovic o per fare reparto da solo. Sembrerebbe dunque un colpo perfetto per il Milan, che troverebbe nel suo CEO, Ivan Gazidis, un alleato preziosissimo. L'amministratore delegato rossonero infatti ha ricoperto lo stesso ruolo all'Arsenal per quasi dieci anni, e non è quindi da escludere che possa approfittare di un canale preferenziale in un'eventuale trattativa.