Calciomercato Milan – Clamoroso Maldini: sfida a Marotta e colpo a sorpresa

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo una sessione invernale esplosiva, con una vera e propria rivoluzione, il Milan sta già pianificando le mosse in vista di giugno. Gli arrivi last-minute di Saelemaekers e Robinson hanno completato la rosa dopo le partenze di Suso e Rodriguez. Ora il Milan lavora già per giugno, a caccia di colpi low cost e di occasioni. Stando a ciò che riferiscono in Inghilterra, in particolare il ‘Times’, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Matthew Longstaff. Il centrocampista classe 2000 è in forza al Newcastle ed ha il contratto in scadenza a fine stagione. Il giocatore non ha intenzione di rinnovare e il Milan lo segue molto attentamente. Tuttavia, il Diavolo deve fare i conti con la concorrenza dei nerazzurri, pronti ad innescare un derby meneghino di mercato. E attenzione a quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Maldini nelle ultime ore di mercato chiuderà addirittura cinque colpi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA