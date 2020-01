Calciomercato Milan – Clamoroso in serata: salta un affare già fatto?

CALCIOMERCATO MILAN – La trattativa tra il Milan e il Fenerbache per Ricardo Rodriguez è definita, ma nelle ultime ore è sorto un problema che ha bloccato anche l’arrivo del suo sostituto. La Federazione turca, nella giornata di ieri, ha momentaneamente bloccato la trattativa. Il motivo? Problemi di Financial Fair Play. Nulla di preoccupante visto che il tutto si dovrebbe sbloccare entro la fine di questa settimana. La permanenza, seppur momentanea, del terzino a Milano blocca l’arrivo del vice Hernandez: Antonee Robinson del Wigan, 22enne statunitense nato in Inghilterra. L’esterno basso, sceso in campo 28 volte segnando anche una rete, ha un costo accessibile: intorno ai 3 milioni di euro. Ma attenzione anche ad un’altra occasione che potrebbe presentarsi proprio con una grande cessione. Ecco i tre nomi a sorpresa per sostituire un big vicinissimo a lasciare Milanello! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA