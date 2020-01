Calciomercato Milan – Bomba Raiola in esclusiva: “A giugno andrà via!”

CALCIOMERCATO MILAN – La rivoluzione rossonera è già partita in questo mercato di gennaio e troverà il suo culmine in estate. Sono tanti i giocatori sul piede di partenza, e attenzione anche alle possibili sorprese che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Adesso però ci soffermiamo su un giocatore che al 100% andrà via in estate. Stiamo parlando di Giacomo Bonaventura, partito titolare nell’ultima gara di campionato contro l’Udinese a San Siro. Il centrocampista rossonero è rientrato ad inizio stagione dopo un calvario lungo oltre un anno. Nelle prime giornate Jack era riuscito a incidere, trovando anche la rete contro il Napoli a San Siro e a Bologna. Il rendimento però è drasticamente calato nelle ultime settimane, tanto che il Milan ha deciso di voltare pagina. Come ci ha rivelato in esclusiva Enzo Raiola, cugino di Mino, Jack lascerà Milanello al termine della stagione: “Per Bonaventura non ci sarà il rinnovo. A scanso di clamorosi stravolgimenti, andrà via a giugno”. Ma attenzione anche ad un’altra occasione che potrebbe presentarsi proprio con una grande cessione. Ecco i tre nomi a sorpresa per sostituire un big vicinissimo a lasciare Milanello! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA