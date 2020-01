Calciomercato Milan, clamoroso dall’Inghilterra: colpo da 15 milioni!

MERCATO MILAN – Mancano poco meno di due settimane alla chiusura del calciomercato invernale, ma il Milan ha ancora parecchie mosse da fare. La dirigenza rossonera è impegnatissima sia sul fronte delle uscite che sulle occasioni che possono presentarsi per il mercato in entrata. Come ammesso dallo stesso Massara, le opportunità da cogliere potrebbero arrivare da un momento all’altro, e secondo Sky Sports UK al Milan ne sarebbe arrivata una davvero da non perdere. Stando all’emittente inglese, Maldini e Boban avrebbero fatto un sondaggio per Matty Cash, terzino destro del Nottingham Forest. Il laterale classe 1997 è considerato come uno dei migliori prospetti del calcio inglese, e infatti il club di Nottingham non se ne separerà per meno di 10 milioni di sterline. La sensazione è che dunque l’affare si possa concludere sulla base di circa 15 milioni di euro, cifra accumulabile grazie alla cessione di Calabria, che lascerebbe all’inglese anche il suo posto in squadra. Un investimento per la fascia destra potrebbe essere davvero necessario, viste le prestazioni deludenti di Calabria e le poche certezze garantite da Andrea Conti. Inoltre, con una cifra bassa rispetto a quelle a cui ci ha abituato il calciomercato degli ultimi anni, il Milan potrebbe portare a casa un talento cristallino: un terzino degno di fare da contrappunto a Theo Hernandez sulla fascia opposta. Ma attenzione anche ad un’altra occasione che potrebbe presentarsi proprio con una grande cessione. Ecco i tre nomi a sorpresa per sostituire un big vicinissimo a lasciare Milanello! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA