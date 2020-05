Calciomercato Milan – Clamoroso da Parigi: follia da 50 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN – Per il Milan non è in vendita. Non quest’anno. Ismael Bennacer è un giocatore ritenuto fondamentale per Casa Milan che avrebbe già rispedito al mittente una prima offerta da 40 milioni di euro. Ma per accontentare Nasser Al-Khelaifi, letteralmente innamorato del centrocampista algerino, Leonardo è pronto ad arrivare anche a 50 milioni di euro. Una valutazione alta per un giocatore che nel centrocampo rossonero non ha fatto ancora la differenza. Le qualità non si discutono ma il salto, dall’Empoli al Milan, si è fatto sentire, forse troppo. Prima c’era Biglia, poi è arrivato il suo turno ma senza Ibra non ha mai brillato. Giocate semplici, molte orizzontali, poche verticalizzazioni, tanti rigori procurati e qualche errore sotto porta. Un giocatore che nonostante una stagione di alti e bassi ha trovato nel Psg un grandissimo estimatore. E Rangnick ha definitivamente fatto fuori un big rossonero: arrivano 30 milioni dalla cessione, al suo posto arriva un top player! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.