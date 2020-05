Calciomercato Milan – Rangnick fa saltare tutto: bocciato il colpo da 15 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN – Sta nascendo il nuovo Milan firmato Ralf Rangnick. Il tecnico tedesco è al lavoro per trovare i nomi giusti per il progetto rossonero. Sicuramente, tra i tanti ruoli che andranno rinforzati, servirà un nuovo centravanti. Il futuro di Ibra sembra sempre più lontano da Milanello e per questo i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo bomber. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva nelle scorse settimane, la società era a un passo dall’accordo con Gianluca Scamacca. Accordo che, negli ultimi giorni, sarebbe stato già trovato. Il Milan ha il sì del centravanti classe ’99, ma Rangnick ancora non si è espresso. Il tecnico tedesco vuole proporre un calcio nuovo, che possa addirittura prevedere un falso nove al centro dell’attacco. Così da sfruttare più Leao, libero di svariare come centravanti di movimento. Il profilo di Scamacca rimane comunque nell’orbita Milan, ma a decidere sarà Rangnick. Se dovesse arrivare l’ok del tecnico tedesco, l’attaccante dell’Ascoli sarà un nuovo giocatore rossonero per circa 15 milioni. E Elliott dà il via libera al ribaltone mettendo nelle mani di Rangnick oltre 100 milioni di euro: cinque colpi perfetti per rivoluzionare la rosa milanista! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.