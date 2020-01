Calciomercato Milan – Clamoroso colpo di scena: in arrivo le firme!

CALCIOMERCATO MILAN – Sembrava tutto fatto per il passaggio di Ricardo Rodriguez dal Milan al Fenerbahce, ma nel calciomercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Così è stato anche stavolta. L’affare è praticamente sfumato per i problemi del club turco con il fair play finanziario. Il terzino svizzero, però, non resterà a Milano: stando a ciò che riferisce alfredopedulla.com, sta infatti per essere finalizzato il suo trasferimento al Napoli. L’operazione, voluta fortemente da Rino Gattuso, prevede l’arrivo di Rodriguez ai partenopei in prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro. Il club partenopeo ha assolutamente bisogno di un rinforzo sulla fascia sinistra. Le condizioni fisiche di Ghoulam preoccupano e Gattuso vuole un suo fedelissimo per avere più solidità in fase difensiva. L’accordo è stato trovato in queste ore e lo svizzero è pronto alla nuova avventura a Napoli. E intanto Maldini fa fuori Suso e lo vende al Siviglia. Al suo posto il dt rossonero sta preparando addirittura tre colpi da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA