Calciomercato Milan – ESCLUSIVA: Maldini ha scelto! È lui il primo colpo a giugno

CALCIOMERCATO MILAN – In attesa di sapere quale sarà il destino del Milan, la società è già al lavoro per la prossima stagione. Dal prossimo allenatore alla partecipazione o meno all’Europa, sono tante le situazioni in bilico in casa rossonera. Quel che è certo, però, è che il Milan ha bisogno di un cambio di marcia per la prossima stagione. Lo sa Maldini, lo sa Boban e soprattutto lo sa Elliott che è pronto a fare investimenti importanti. Nessuno sarà incedibile davanti a offerte importanti, questa rosa ha bisogno di un restyling quasi completo. E uno dei reparti più deludenti di questi mesi senza dubbio è l’attacco. Il ritorno di Ibra ha dato una grossa mano a Pioli, ma indipendentemente dal futuro dello svedese ora mancano le alternative. Se Zlatan dovesse rinnovare, o anche se dovesse decidere di smettere, un attaccante a giugno serve. Ecco perché il Milan sta insistendo su un gioiello italiano che, come vi avevamo già anticipato in esclusiva, potrebbe arrivare in estate. Stiamo parlando di Gianluca Scamacca, attaccante dell’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo che sarebbe la perfetta alternativa a Ibra. La sua valutazione è tra i 10 e i 15 milioni di euro, e il Milan vorrebbe anticipare la concorrenza. Per questo, sempre secondo le nostre indiscrezioni, nei prossimi giorni è previsto un incontro con il Sassuolo per provare a battere le rivali e assicurarsi Scamacca per giugno. Dal canto suo, Elliott ha già deciso chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Con lui arriveranno ben quattro gioielli a giugno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA