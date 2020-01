Calciomercato Milan, c’è l’offerta: ecco la decisione di Maldini!

MERCATO MILAN – La dirigenza rossonera è sempre alla ricerca di affari per chiudere al meglio questa sessione di calciomercato. Al Milan occorre ancora qualche rinforzo per rincorrere l’Europa con qualche argomento in più. Ma prima di fiondarsi sul prossimo colpo in entrata, la società ha bisogno di fare cassa e di sfoltire la rosa. Per questo c’è bisogno di qualche cessione, meglio se parecchio onerosa. Potrebbe essere questo il caso di Lucas Paquetá, sempre più fuori dal progetto tecnico del Milan, ma ugualmente appetibile sul mercato. Il suo primo estimatore è ancora Leonardo, lo stesso che lo portò a Milano poco più di un anno fa. Stando alle ultime indiscrezioni, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain avrebbe fatto pervenire una prima offerta da 20 milioni di euro. Offerta che è stata prontamente rispedita al mittente. La dirigenza rossonera è disposta a cedere Paquetá, ma per non meno di 30/35 milioni di euro, cifra che non farebbe registrare minusvalenze a bilancio. La disponibilità economica pressoché illimitata del PSG fa pensare che il club francese possa spingersi molto più avanti nella trattativa, ma molto dipenderà dalle volontà di Leonardo e del resto della dirigenza parigina. Il Milan resta dunque alla finestra, in attesa dell’offerta giusta che farebbe fare subito le valigie a Paquetá. E in queste ore Pedullà fa esplodere il mercato rossonero: Maldini sta preparando tre affari da urlo per quasi 100 milioni! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA