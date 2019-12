Calciomercato Milan, c’è l’accordo: ecco il primo colpo del 2020!

MERCATO MILAN – È un momento di altissima tensione in casa Milan. I risultati della squadra non sono all’altezza delle aspettative e il terremoto, partito dal campo, sembra stia colpendo anche la dirigenza. Maldini e Boban devono risollevare questa squadra, e tra pochi giorni avranno di nuovo la possibilità di farlo in sede di calciomercato. La sensazione è che nelle prossime settimane ci sarà anche qualche addio: per molti rossoneri il tempo sembra essere davvero scaduto. Ma intanto la società si sta impegnando per regalare a Pioli qualche rinforzo di livello che possa consentire all’allenatore di trovare delle alternative e rimodellare una squadra in crisi.

Oltre alla suggestione Ibra, sempre viva e per cui dovranno arrivare delle novità nei prossimi giorni, gli uomini di calciomercato del Milan stanno tenendo in piedi un’altra trattativa. Secondo quanto riferiscono Mundo Deportivo e La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe vicinissimo all’acquisto di Jean-Clair Todibo. Il Barcellona avrebbe aperto all’addio del giocatore in prestito con diritto di riscatto. Per i rossoneri sarebbe un’operazione perfetta, anche per i termini economici. La disponibilità del Milan al momento è abbastanza limitata, e i fondi derivanti dalle cessioni dovrebbero essere reinvestiti su profili di maggiore esperienza. Per questo Todibo sembrerebbe poter essere l’uomo giusto al momento giusto: un’alternativa a Musacchio, un ottimo colpo in prospettiva che non grava sulle casse rossonere in questo esercizio. Attenzione però alla concorrenza del Bayer Leverkusen, che potrebbe offrire al giocatore la prospettiva di giocare l’Europa League. Il Milan al momento appare in netto vantaggio, e sembra che l’affare possa davvero concludersi, ma le aspirine restano in agguato. Naturalmente questa non sarebbe che la prima operazione del calciomercato di gennaio, che potrebbe portare a una vera e propria rivoluzione. Occhio anche al mercato in uscita. Pioli e la società starebbero pensando di vendere ben 7 calciatori! >>>VAI ALLA LISTA DELLE CESSIONI<<<