Calciomercato Milan, c’è l’accordo: ecco cosa manca per chiudere!

MERCATO MILAN – Siamo agli sgoccioli di questa sessione di calciomercato invernale, ma a Casa Milan c'è ancora un bel da fare. Nel corso di questo mese la dirigenza ha dato vita a una mini rivoluzione, che è iniziata con il colpo Ibra e va ancora completata. Maldini e Boban sono ancora impegnati su più fronti, sul mercato sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda le cessioni, l'addio di Krzysztof Piątek potrebbe concretizzarsi a breve. Milan e Tottenham, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, avrebbero trovato l'accordo sulla valutazione del giocatore. 28 milioni di euro sembra dunque la giusta cifra per lasciar partire l'attaccante polacco, ma c'è un aspetto su cui il club inglese sembrerebbe avere idee diverse dai rossoneri. Gli Spurs infatti starebbero pensando di inserire una contropartita tecnica. Soluzione che il Milan non pare apprezzare particolarmente, ma resta ovviamente da valutare quale sarà il giocatore proposto dagli inglesi. La rosa del Tottenham è ricca di calciatori di altissimo livello, e se uno di questi dovesse essere proposto al Milan, Maldini potrebbe anche acconsentire.