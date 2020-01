Calciomercato Milan – Maldini fa fuori Suso: al suo posto tre nomi da urlo!

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Siamo ormai ai dettagli per la trattativa che porterebbe Suso al Siviglia. Un’operazione che, qualora dovesse andare in porto, cambierebbe radicalmente la posizione del Milan in quest’ultima settimana di mercato. Fino a qualche giorno fa si parlava di mercato completato dopo gli arrivi di Ibra, Kjaer e Begovic. Adesso invece con l’addio dello spagnolo si può aprire una finestra importante, tanto che Maldini sta pensando addirittura a tre colpi. Serve infatti un sostituto per l’immediato, e magari addirittura due elementi sull’esterno che possano dare alternative a Pioli per il suo 4-4-2. Oltre ai due esterni, il Milan vorrebbe aumentare il tasso tecnico a centrocampo. Il piano di Maldini è semplice, provare a completare due operazioni “low cost” sulle fasce e chiudere il grosso acquisto sulla mediana, reinvestendo così la cifra incassata dall’addio di Suso. Ecco i tre nomi caldissimi che potrebbero arrivare grazie alla cessione dello spagnolo: >>>VAI ALLA LISTA<<<