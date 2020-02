Calciomercato Milan, bomba Sportmediaset: doppio colpo in arrivo!

MERCATO MILAN – Maldini e Boban, dopo aver chiuso una mini rivoluzione durante l’ultima sessione di calciomercato, sono ancora alla ricerca di rinforzi all’altezza delle ambizioni del Milan. Il club rossonero deve risollevarsi il più velocemente possibile, e mentre c’è ancora attesa per novità sul futuro di Ibra e Pioli, la dirigenza va a caccia di nuovi affari. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, Maldini avrebbe individuato in due calciatori della Roma i prossimi obiettivi per giugno. Il primo è Cengiz Under, già cercato a gennaio, che con ogni probabilità lascerà la Capitale alla fine di questa stagione. Il secondo è una grande sorpresa: un giocatore arrivato in punta di piedi in estate, diventato poi un’assoluta certezza per Fonseca e per il campionato italiano. Si tratta di Chris Smalling, che attualmente è tra i difensori più efficaci della Serie A. I giallorossi, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, non potranno riscattarlo. Il Milan resta dunque alla finestra, pronto a trattare con il Manchester United per dare seguito alla straordinaria avventura italiana di Smalling. E intanto Boban diventa assoluto protagonista del mercato rossonero. Zvone cala l’asso per un colpo da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA