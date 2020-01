Calciomercato Milan, Boban lo ha fatto fuori: ecco la prima super cessione!

MERCATO MILAN – Questo gennaio sta per essere segnato dall’ennesima rivoluzione tecnica di Casa Milan. La squadra ha bisogno di recuperare, e l’arrivo di Ibrahimovic potrebbe dare le giuste motivazioni. Ma lo svedese non basta, ai rossoneri servono altri rinforzi di qualità. Maldini sta lavorando senza sosta per regalare a Pioli i migliori colpi possibili, mentre Boban – rivela il Corriere della Sera – si starebbe concentrando sul mercato in uscita. Il CFO ha già preparato una lista di calciatori non ritenuti all’altezza, le cui prestazioni hanno deluso. Tra questi non può mancare il nome di Suso, atteso troppo a lungo da tifosi e società. Per l’esterno spagnolo, messo in discussione da moltissimo tempo, potrebbe essere davvero arrivato il momento di cambiare aria. Oltre ai numeri, troppo scarsi rispetto alle aspettative, a liberare Suso potrebbe essere anche un discorso di carattere tecnico. Nel nuovo Milan di Pioli e Ibrahimovic potrebbe esserci sempre meno spazio per gli esterni puri come lui. Pioli starebbe pensando seriamente a un 4-3-1-2, con Calhanoglu (o qualche giocatore in arrivo dal mercato) alle spalle di Ibrahimovic e Leao. Gli estimatori di Suso sul mercato non mancano: la Roma – riferisce Repubblica – sarebbe interessata ad uno scambio con Cengiz Under, mentre in Spagna ci sono già diversi club interessati al giocatore. Resterà da capire se le proposte saranno davvero convincenti, ma quello che prima era impensabile ora può diventare realtà. Suso può lasciare il Milan nel corso di questa sessione di calciomercato. Boban e Maldini non si fermano qui, perché l’addio ormai imminente di Piatek può regalare 35 milioni e altri tre colpi al Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA