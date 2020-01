Calciomercato Milan – Piatek via? Con 35 milioni arrivano tre colpi!

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Sembra sempre più lontano da Milanello il futuro di Piatek. L’attaccante polacco infatti è vicinissimo a lasciare i rossoneri e firmare con il Tottenham. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, gli Spurs avrebbero trovato l’accordo con il Milan sulla base di circa 30 milioni di euro più bonus, un affare complessivo da 35 milioni. Una cifra importante per i rossoneri che non rimarranno con le mani in mano in questo mercato di gennaio. L’arrivo di Ibra tamponerà temporaneamente la partenza del polacco. La cifra incassata però verrà prontamente investita sul mercato, con il Milan pronto a fare almeno tre acquisti importanti con i 35 milioni derivanti dall’addio di Piatek. Si parla di un acquisto per reparto, ecco nel dettaglio chi può arrivare: >>>VAI ALLA LISTA<<<