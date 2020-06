Calciomercato Milan – Blitz Gazidis, sfida allo United: ecco il nuovo Lautaro!

CALCIOMERCATO MILAN – Rimbalza direttamente dall’Inghilterra la voce secondo cui Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, avrebbe messo gli occhi su Thiago Almada, centrocampista classe 2001 del Club Atlético Vélez Sarsfield. Considerato un grandissimo talento del calcio argentino, su di lui c’è anche l’interesse del Manchester United che, dal canto suo, ha già avviato i contatti col club e con il giocatore. Stando però a quel che riporta il Daily Express, la concorrenza del Milan è agguerrita e negli ultimi giorni anche altre squadre hanno messo nel mirino Almada. Il Velez, forte di un contratto in scadenza nel 2023, fa orecchie da mercante e spera che si scateni un’asta di calciomercato. Dopo la cessione di Lautaro ai nerazzurri, il Velez può temporeggiare e chiede almeno 25 milioni come base d’asta. E Elliott dà il via libera al ribaltone mettendo nelle mani di Rangnick oltre 100 milioni di euro: cinque colpi perfetti per rivoluzionare la rosa milanista! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.