Calciomercato Milan – Blitz a Casa Milan: il colpo flash si può chiudere subito!

CALCIOMERCATO MILAN – Blitz improvviso a Casa Milan nel pomeriggio di oggi che può cambiare gli scenari del mercato rossonero. Mentre da Milanello arrivavano notizie tutt'altro che positive su Donnarumma, che sarà ai box per una contrattura al retto femorale, sul fronte mercato ci sono novità altrettanto importanti. Già, perché Maldini e Boban possono chiudere un affare nelle prossime ore. Le strade di Suso e del Milan potrebbero presto separarsi. Secondo quanto riferito in esclusiva da 'calciomercato.com', in questi minuti è atteso a 'Casa Milan', proprio per trattare la sua cessione. Classe 1993, lo spagnolo è ormai da anni al Milan, ma sta forse vivendo il periodo più nero della sua avventura rossonera, cosa che lo ha fatto precipitare nelle gerarchie di Pioli, tanto da essere relegato in panchina: con il nuovo modulo, il 4-4-2 poi, le cose potrebbero solo peggiorare. Nei giorni scorsi c'era stato un precedente sondaggio del Siviglia, con il Milan che ha detto no all'opzione prestito. Ora con le novità sul fronte tattico scelte da Pioli, Suso è fuori dal progetto tecnico. Per questo la società può valutare anche un prestito che possa rilanciare le quotazioni dello spagnolo.