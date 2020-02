Calciomercato Milan – Assalto finale: firme e accordo nelle prossime ore

CALCIOMERCATO MILAN – A poche ore dal match contro il Torino sta per arrivare il primo colpo per il mercato estivo. Il Milan, infatti, sa di dover assolutamente rinforzare la rosa per poter tornare nell’Europa che conta. Intanto il match di oggi è fondamentale per raggiungere il sesto posto e i granata sono in crisi. Maldini e Boban, comunque, sono già al lavoro per quello che sarà il mercato estivo. Serve rinforzare e allungare una rosa che, troppo spesso, si è rivelata non all’altezza della situazione. Ecco dunque che sta per arrivare il primo colpo. O meglio, la società sta preparando il primo colpo per giugno. Stiamo parlando di Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo che sta facendo benissimo ad Ascoli. Il centravanti classe 1999 fin da ragazzo veniva paragonato a Ibra e potrebbe crescere a Milanello all’ombra di Zlatan. La richiesta dei neroverdi è di circa 15 milioni di euro, Maldini nelle prossime ore proverà a chiudere per battere la concorrenza delle big della Serie A. Dal canto suo, proprio Elliott ha già deciso chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Con lui arriveranno ben quattro gioielli a giugno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA