Calciomercato Milan, arriva un’offerta pazzesca: Maldini ha già deciso!

MERCATO MILAN – Le mosse del Milan durante questa sessione di calciomercato non possono limitarsi all'arrivo di Ibrahimovic. Zlatan può dare una grossa mano ai rossoneri, ma come detto dallo stesso Boban: "Non bisogna nascondersi dietro a Ibra". Questa squadra ha una storia e delle ambizioni da rispettare, Maldini e Boban sono pronti a dare tutto in queste settimane per recuperare il prima possibile. Oltre al colpo ad effetto che ha portato Ibra, i dirigenti rossoneri stanno lavorando su altre operazioni in entrata, ma hanno anche parecchio da sistemare anche sul mercato in uscita. Tra i tanti calciatori con la valigia in mano c'è Ricardo Rodriguez, sempre meno convincente e sempre più chiuso dalla concorrenza di Theo Hernandez. Davanti alla giusta offerta, il Milan può lasciar partire l'esterno svizzero. E l'offerta giusta sembrerebbe essere arrivata, dal PSV di Eindhoven. Il club olandese sarebbe disposto ad investire circa 9 milioni di euro per Ricardo Rodriguez, che nella Eredivisie avrebbe anche un posto da titolare. Alleggerendo il bilancio e incassando fondi freschi, il Milan potrebbe utilizzare le nuove risorse per altri investimenti sul mercato. E nella rivoluzione di Maldini non rientra solo Rodriguez: il dt rossonero va all-in con cinque operazioni a sorpresa che fanno sognare i tifosi!