Calciomercato Milan, arriva una notizia terribile: adesso può saltare tutto!

CALCIOMERCATO MILAN – La dirigenza rossonera continua la sua caccia al rinforzo perfetto. Ibrahimovic ha chiesto un Milan competitivo per rinnovare il suo contratto, e sarà bene accontentarlo. Mettere a segno grandi colpi durante il prossimo calciomercato sarà fondamentale, sia per tenere Zlatan che per tornare competitivi. A Casa Milan lo sanno benissimo, e infatti in queste settimane sono già andati vicinissimi al primo colpo di giugno. Si tratta di Matias Zaracho, fantasista classe 1998 del Racing Avellaneda, che secondo Tuttosport avrebbe già un accordo con la dirigenza rossonera. L’argentino sarebbe pronto a vestire rossonero anche subito, ma resta da convincere il suo club. Il Milan ha presentato una prima offerta da 15 milioni di euro che – sempre secondo il quotidiano – non sarebbe sufficiente. La dirigenza del Racing infatti ne avrebbe chiesti 25, ma potrebbe esserci margine per chiudere la trattativa. La sensazione dunque è che si possa trovare un accordo, ma se in Argentina dovessero impuntarsi su quella cifra, l’affare potrebbe addirittura saltare del tutto. E se Maldini prova il colpo, ora Gazidis si ritrova spalle al muro. Addirittura quattro big possono partire in estate, la situazione è pesantissima! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA