Calciomercato Milan, arriva la conferma: l’affare sembra incredibile!

MERCATO MILAN – Il calciomercato di gennaio è chiuso soltanto da due settimane, ma la dirigenza rossonera non si è fermata. Maldini e Boban sono alla costante ricerca di rinforzi per questa squadra. Gli uomini di mercato del Milan sembrerebbero averne trovato uno di altissimo livello in Argentina. Si tratta di Matias Zaracho, fantasista del Racing Club de Avellaneda. Il classe 1998, dotato di una tecnica invidiabile, può agire sia da trequartista che da seconda punta. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, e l’ultima offerta dei rossoneri ammonta a 15. La sensazione dunque è che si possa trovare un accordo, con cui i rossoneri potrebbero mettere a segno un vero colpaccio. Il valore di Zaracho è destinato ad aumentare vertiginosamente, e stando al Corriere dello Sport, l’argentino è il primo obiettivo del Milan per giugno. C’è dunque convinzione che l’affare si possa fare, e che a Milanello possa arrivare un nuovo gioiello, giovane e di grande prospettiva, perfettamente in linea con la politica del Milan di Elliott. Dal canto suo, proprioElliott ha già deciso chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Con lui arriveranno ben quattro gioielli a giugno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA