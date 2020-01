Calciomercato Milan – Pedullà fa esplodere il mercato: tre affari da 100 milioni!

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Sono ore frenetiche in casa rossonera dato che manca sempre meno alla chiusura del mercato di gennaio. Dopo gli arrivi di Ibra, Kjaer e Begovic, il Milan vorrebbe chiudere con almeno un grande acquisto questa sessione invernale. Le partenze di Reina e Caldara però non possono bastare, servirebbe fare cassa così da poter poi fare un acquisto di livello. Si parla spesso di Piatek, ma non è l’unico nome di cui si sta parlando in queste ore. Vi abbiamo parlato di Calhanoglu che è finito nel mirino del Tottenham, ma non solo lui. Infatti Maldini ha avuto diversi colloqui anche a Casa Milan con altri procuratori. L’obiettivo, sempre più chiaro, è quello di finalizzare una grande cessione e arrivare poi a uno o addirittura due acquisti. Poco fa l’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato di tre grandi affari su cui Maldini sta lavorando in queste ore: >>>VAI ALLA LISTA<<<