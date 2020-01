Calciomercato Milan, affare in chiusura: manca soltanto l’ufficialità!

MERCATO MILAN – A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, Maldini e Boban sono ancora alle prese con una lunga serie di operazioni da concludere. Tra possibili rinforzi e offerte per il mercato in uscita, i dirigenti rossoneri non hanno un momento di pace. Ma nelle ultime ore è arrivata una grande notizia dalla Spagna: uno degli affari più importanti sta per essere concluso. Si tratta della cessione di Jesus Suso, che secondo quanto riferisce il quotidiano iberico Marca starebbe per trasferirsi al Siviglia. I due club avrebbero trovato l’accordo sulla base di un prestito da 18 mesi con opzione per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Resta da capire se tale opzione si configurerà in un obbligo di riscatto o più semplicemente in un diritto. L’idea della dirigenza rossonera è quella di arrivare a cedere Suso definitivamente, ma nelle prossime ore arriveranno maggiori dettagli. Per il momento, sembrerebbe che il caso Suso stia per giungere ad una conclusione. L’operazione potrebbe diventare ufficiale a breve, ma non finisce qui, perché Pedullà ha fatto il punto anche sull’ultima settimana di fuoco del mercato rossonero: Maldini sta preparando tre affari da urlo per le ultime ore! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA