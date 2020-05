Calciomercato Milan – 20 milioni e si chiude: arriva un gioiello della Serie A!

CALCIOMERCATO MILAN – Nel progetto Rangnick, possibile prossimo direttore sportivo ed allenatore del Milan, è chiara l’intenzione di ringiovanire ancor di più la rosa rossonera inserendo, sfruttando il prossimo calciomercato, alcune pedine di talento e funzionali al nuovo credo tattico del tedesco. Classe 1997, Boga rappresenterebbe una vera e propria iniezione di adrenalina per il Milan. L’ivoriano ha nel dribbling fulmineo e nella velocità folgorante i suoi punti di forza, ai quali sta aggiungendo, grazie al lavoro di De Zerbi, disciplina tattica e freddezza in area di rigore; sono, infatti, 8 le reti segnate e 4 gli assist messi a referto in questa stagione. I suoi numeri importanti, associati a prestazioni sempre di livello, fanno sì che il suo valore di mercato si aggiri sui 20 milioni di euro, cifra accettabile per le casse rossonere. E Rangnick ha definitivamente fatto fuori un big rossonero: arrivano 30 milioni dalla cessione, al suo posto arriva un top player! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA