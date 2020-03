Boban furioso, esplode la bomba a Milanello: ora è caos totale! – Milan News

MILAN NEWS – È uno Zvonimir Boban semplicemente furioso quello che lancia segnali di crisi da Milanello. Il croato, arrivato in estate per affiancare Maldini, sembra sempre più contrariato dalla direzione che sta prendendo il Milan. O meglio, dalla poca chiarezza che c’è in casa rossonera. Parlando alla Gazzetta dello Sport, lo sfogo del croato è chiaro e l’accusa è rivolta direttamente a Elliott e Gazidis: “Prendendo atto di mille difficoltà iniziali, delle differenze culturali e delle passioni ben diverse, con tutte le divergenze di vedute e qualche volta opposti pensieri, ancora qualche giorno fa pensavo si stesse procedendo nella medesima direzione, ma per come la vedo io si sta mancando di condivisione e rispetto. Per il bene della squadra è certamente necessario che il meeting con la proprietà avvenga al più presto. Devono essere chiari sia nel budget, sia negli obiettivi. Al momento, nonostante gli sforzi di gennaio e i tanti tagli, con due cessioni importanti e l’alleggerimento che deriva dai relativi ingaggi, non sappiamo che margini avremo. L’obiettivo era quello di ringiovanire la rosa, lo abbiamo raggiunto accontentando la proprietà. Il mercato invernale ha dimostrato che avevamo ragione, basta vedere come i giovani siano cresciuti in breve tempo”. E non basta il durissimo sfogo di Boban, Gazidis ha altri grossi problemi per giugno. Addirittura quattro big possono partire in estate, la situazione è pesantissima! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA