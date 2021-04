Verso Milan-Benevento, la probabile formazione rossonera

Domani sera si torna in campo.

MILANO - Archiviate le due sconfitte contro Sassuolo e Lazio, il Milansi prepara a tornare in campo per la trentaquattresima giornata di Serie A. Domani sera la compagine meneghina sarà impegnata nell'anticipo contro il Benevento, a San Siro. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, mister Pioli riavrà a disposizione il suo bomber, Zlatan Ibrahimovic. L'assenza dello svedese è stata pesantissima, ma domani riprenderà il proprio posto al centro dell'attacco, per guidare la squadra rossonera in una sfida fondamentale per la stagione. Attualmente, infatti, nonostante abbia gli stessi punti di Napoli e Juventus, il Milan è al quinto posto, quindi fuori dalla zona Champions League, a causa degli scontri diretti. Domani serve una vittoria per continuare a coltivare l'ambizione di tornare nell'Europa che conta. Tuttavia, occorre fare i conti con un Benevento che ha grandissimo bisogno di punti in ottica salvezza. I Sanniti sono a quota trentaquattro insieme a Torino e Cagliari, ma occupano attualmente il terzultimo posto. Anche per la squadra di Pippo Inzaghi, quindi, si tratta di una sfida dal peso specifico enorme.