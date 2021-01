Verso Milan-Atalanta: Pioli si porta anche Madzukic?

MILANO – C’è un’attesa spasmodica. Mario Mandzukic è appena arrivato, in questa sessione di mercato invernale, è c’è già chi non vede l’ora di vederlo in campo con la maglia rossonera. Comprensibile, anche perché il Diavolo ha messo a segno un vero e proprio colpo, quell’occasione di cui Maldini e Massara hanno parlato rispondendo alle domande sul possibile arrivo di un vice Ibrahimovic. Ora l’alternativa allo svedese c’è.

Mandzukic si è presentato in ottima forma, ma serve il ritmo partita

Il croato non disputa una partita ufficiale da ben 10 mesi, nonostante questo però nel periodo da svincolato si è allenato e tenuto in forma. Voleva tornare quanto prima e il Milan è l’opportunità che stava cercando. Manca però il ritmo partita, fondamentale per giocare in Serie A. Il giocatore continua ad allenarsi nel centro sportivo rossonero e Pioli capirà a che punto è l’attaccante e quanto bisognerà lavorare. C’è però la possibilità di vederlo in panchina nel prossimo turno di campionato, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Milan News – Mandzukic come Meite?

Mario Mandzukic potrebbe ripercorrere la tappe di Meite. Il centrocampista infatti contro il Cagliari ha fatto subito il suo esordio con il Milan, entrando dalla panchina nel secondo tempo, al posto di Sandro Tonali. Anche lui arrivato in questa sessione di mercato, è il rinforzo che serviva in mezzo al campo, vista anche l’emergenza di uomini che ha colpito il club meneghino nell’ultimo periodo. Tutto ovviamente dipenderà dalla condizione del croato, ma Pioli potrebbe concedergli anche qualche minuto sabato prossimo. Rafael Leao infatti dovrebbe essere dirottato sulla fascia sinistra, all’orizzonte c’è la staffetta con Ibra? >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<