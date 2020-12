Serie A, anche l’ex Milan Donadoni in corsa per la panchina del Torino

MILANO – Il quotidiano La Stampa ha fatto il punto della situazione sulla panchina del Torino. Giampaolo resta a rischio esonero, nonostante le conferme del presidente Cairo. E’ l’ultima di campionato contro il Napoli, partita che si giocherà domani, potrebbe essere fatale al tecnico di Bellinzona. Tra i candidati, in caso di allontanamento di Marco Giampaolo, c’è anche l’ex Milan Roberto Donadoni, pronto a tornare in Italia, dopo l’avventura nel campionato cinese. Se così fosse i granata passerebbero da un ex rossonero a un altro. Prima però c’è da giocare la gara contro gli uomini di Gattuso. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<