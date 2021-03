Milan Vs Samp: i report delle sedute odierne

Rossoneri a Milanello questa mattina: ritrovo per colazione, poi l’allenamento odierno sempre a ranghi ridotti. IL REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare, prima di uscire sul campo dove il gruppo, anche oggi integrato da alcuni ragazzi della Primavera, ha proseguito l’allenamento con una parte atletica. La seduta è proseguita con le esercitazioni tecniche e il lavoro sul possesso. Una partitella su campo ridotto, con le porte piccole, ha chiuso la sessione odierna. MARTEDÌ 30 MARZO

Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano. Ecco le foto della seduta odierna pubblicato sul profilo Instagram del club di via Aldo Rossi

Qui Bogliasco, il report odierno

Attivazione, sfida a pallamano, esercitazioni per il possesso-palla, partita ad alta intensità e lavoro fisico intermittente. Con questo programma mattutino la Sampdoria è tornata all’opera – ancora priva di otto nazionali – dopo la domenica di riposo. Tutti a disposizione per Claudio Ranieri e staff sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco, fatta eccezione per Albin Ekdal, già di ritorno dopo l’infortunio occorsogli con la maglia della Svezia e sottoposto a terapie, ed Ernesto Torregrossa, alle prese con un allenamento individuale di recupero in palestra. Domani, martedì, altra seduta mattutina.

Ecco le foto pubblicate sul profilo Instagram del club doriano: