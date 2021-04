Milan-Genoa, i precedenti con Calvarese e le probabili formazioni

MILANO – Domenica 18 aprile, alle ore 12.30, Milan e Genoa si affronteranno a San Siro nel lunch match del trentunesimo turno del campionato di Serie A. L’incontro verrà diretto dal signor Gianpaolo Calvarese, arbitro della sezione di...

QUI MILAN - Tra le fila meneghine non sarà disponibile, per via della squalifica ricevuta, Zlatan Ibrahimovic, il quale verrà sostituito da uno fra Rafael Leao e Mario Mandzukic. L'attaccante portoghese, reduce dal gol segnato contro il Parma, sembra essere in vantaggio nella staffetta. Alle spalle della prima punta giocherà Calhanoglu, con Saelemaekers e Rebic ai suoi lati. A metà campo Bennacer favorito su Tonali per far coppia con Kessie, mentre in difesa ci saranno Tomori e Kjaer a protezione di Donnarumma. Sulla fascia destra ballottaggio serrato fra Diogo Dalot e Kalulu, con Theo Hernandez confermatissimo sulla corsia opposta.