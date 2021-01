Bologna-Milan: i convocati dei tecnici. Pioli lascia a casa Hakan

MILANO – Domani pomeriggio il Milan di Stefano Pioli affronterà il Bologna dell’ex tecnico Sinisa Mihajlovic allo Stadio Renato Dall’Ara. Un match fondamentale per la compagine rossonera che vuole rimanere in testa alla classifica di Serie A. Non farà prenderà parte alla trasferta Hakan Calhanoglu che, nonostante sia guarito dal Covid (qui il comunicato ufficiale), resterà a Milano. Tornano invece Ismael Bennacer e Mario Mandzukic. Ecco il comunicato del Milan pubblicato sul proprio sito internet acmilan.com:

“Al termine della conferenza stampa della vigilia, Mister Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Bologna, in programma domani, sabato 30 gennaio, alle ore 15.00 allo stadio Dall’Ara. Questi i rossoneri a disposizione per la 20° giornata di Serie A:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.”

Anche il Bologna ha diramato, sul proprio sito internet bolognafc.it, la lista dei convocati del tecnico rossoblu Sinisa Mihajlovic:

“I convocati per #BFCMilan

Questo l’elenco dei convocati di Mihajlovic per #BFCMilan.

Portieri: Breza, Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Paz, Soumaoro, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato.”

Nel match di andata il Milan di Stefano Pioli si è imposto due a zero grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, che stese il club rossoblu. Nella stessa partita fu espluso, al minuto 88, Dijks quando il match era stato deciso. Il match sarà visibile sulle frequenze di Sky Sport con fischio di inizio alle ore 15.00. Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<