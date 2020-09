Atalanta, Muriel: “Per lo Scudetto ci siamo anche noi. E occhio al Milan…”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Luis Muriel, attaccante colombiano dell’Atalanta, ha parlato del campionato di Serie A che sta per iniziare: “Spero che per noi sarà una stagione come quella passata, ricca di emozioni. Abbiamo lasciato per strada qualche punto che quest’anno dobbiamo assolutamente conquistare per lottare al vertice. Essere competitivi per lo Scudetto è il nostro sogno, anche se la concorrenza è agguerrita. L’Inter si è rinforzata molto, poi c’è il Milan che ha chiuso la scorsa stagione con grandissimo entusiasmo. Ovviamente non vanno dimenticate squadre come Lazio, Napoli e Roma. Mi aspetto un bel campionato, per la Juventus non sarà facile confermarsi al primo posto: in tanti lotteranno per lo Scudetto, noi compresi”.