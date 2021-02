Stojanovic: “I nostri devono essere consapevoli che il nostro club è alla pari del Milan. Stankovic, li conosce bene”

MILANO – 30 anni fa è andata in scena la sfida di Coppa Campioni tra Milan e Stella Rossa di Belgrado. Era il 1988 e Berlusconi alzò al cielo il primo trofeo della sua presidenza. Giovedì le due formazioni si riaffronteranno per i sedicesimi di Europa League.

Il canale tematico del club serbo in giornata ha intervistato il direttore sportivo della formazione biancorossa Mrkela, che nel ’88 prese parte alla sfida contro i rossoneri. Ma oltre ai canale ufficiale della Stella Rossa non ha parlato solo l’attaccante ma anche Stevan Stojanovic.

Le parole dell’ex portiere della Stella Rossa

Stevan Stojanovic, ex-portiere storico della Stella Rossa, ha parlato della sfida contro il Milan di Stefano Pioli di giovedì in Europa Leauge: “Un pronostico? Non mi è mai piaciuto pronosticare il risultato, né l’esito della partita. Ma i giocatori che vestono la maglia della Stella Rossa devono essere consapevoli che il nostro club è alla pari del Milan. A volte abbiamo una squadra migliore, a volte peggiore, ma siamo come un club a livello di grandi europei. Sono sicuro che il Milan non ci sottovaluterà, perché ricordano bene che non è stato mai facile affrontarci nella storia. Sanno chi siamo e sicuramente usciranno con tutto il rispetto davanti alla squadra di Dejan Stanković. La paura? Non bisogna avere timore degli avversari. Loro faranno sempre del loro meglio. Un club con una tale reputazione è interessato a ogni competizione a cui partecipa“.

SU DEJAN STANKOVIC, ALLENATORE DEI SERBI – “È un grande allenatore. Sappiamo cosa rappresenta, soprattutto in Italia. Conosce bene lo stile di gioco italiano e conosce molto bene il Milan. Sono sicuro che trasmetterà i consigli giusti ai nostri calciatori. La Stella Rossa non è arrivata per caso a questa fase della competizione. Non voglio parlare della qualità dei singoli, ma sicuramente abbiamo degli elementi che possono fare male al Milan”.