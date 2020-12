Rummenigge sulla Champions: “Serve una fase a gironi più interessante”

MILANO – Il presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, si è espresso sull’organizzazione della Champions League tramite un’intervista rilasciata a ‘Le Figaro’ e riportata da ‘Repubblica’: “La Champions vera inizia con la fase ad eliminazione diretta. Serve una fase a gironi più interessante. Le Final 8? E’ stata una grande organizzazione da parte dell’UEFA e penso che i tempi siano pronti per cambiare qualcosa. La Super Lega? No, credo che la Champions rimanga un buon sistema. I campionati nazionali devono rimanere la base per qualificarsi alla Champions League. E’ un sistema apprezzato dal pubblico”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<