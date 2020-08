Social – Haidara saluta e ringrazia il Milan, dopo il passaggio al Lecco

MILANO – Siaka Haidara è un nuovo giocatore del Lecco. L’ex Milan Primavera ha voluto ringraziare i rossoneri, sui suoi profili social. Ecco cosa ha scritto:

“Ringrazio @acmilan per questi fantastici anni in cui sono cresciuto come giocatore ma soprattutto come persona, un grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato a crescere, i magazzinieri, lo staff e soprattutto i compagni che hanno reso quest’avventura indimenticabile. È un onore aver fatto parte di una grande famiglia importante come il Milan”.