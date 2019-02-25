Notizie Milan - Zaccheroni: "E' uno scandalo Ibra senza pallone d'oro" R. I. Milanista Redazione Il Milanista 24 gennaio - 19:42 24 gennaio

L'ex allenatore del Milan, Alberto Zaccheroni, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato del ritorno di Ibrahimovic in rossonero