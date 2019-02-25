Notizie Milan - Scaroni: "Escludo un Piano B per lo stadio"
Intervenuto durante 'La politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato anche del nuovo stadio di Milano
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Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervistato da 'Rai Gr Parlamento', ha parlato anche del fondo Elliott, proprietario del club rossonero
Il nome di Szoboszlai è sempre al centro del mercato e una rivelazione sul suo futuro l'ha fatta il c.t. della sua nazionale, l'Ungheria
Andrea D’Amico, agente Fifa ed ex procuratore di Gattuso ha parlato proprio dell'attuale tecnico del Napoli e la sua esperienza sulla panchina del Milan
Ecco il comunicato del Milan
Ecco il live testuale della partita
Arriva l'ufficialità della prima operazione di mercato dell'Atalanta e riguarda l'ex Milan, Mario Pasalic. Riscattato dal Chelsea
Il commento dell'ex dirigente rossonero
L'ex allenatore del Milan, Alberto Zaccheroni, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato del ritorno di Ibrahimovic in rossonero
Le parole di Theo Hernandez nel post-partita di Milan-Spal.
La probabile formazione degli emilian.
Cagliari e Milan si affrontano alla Sardegna Arena
Medhi Benatia è stato intervistato dai microfoni di TuttoSport, ha svelato alcuni retroscena del mercato estivo dicendo che è stato molto vicino al Milan
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Daniel Maldini, figlio di Paolo, ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2024.
Il portoghese ha parlato quest'oggi in conferenza stampa
Le parole dell'ex rossonero a Lady Radio
SCHEDE PROVA
Ecco la formazione di Giampaolo FOTO TRE RIGHE CODICE VIDEO ALTRE TRE RIGHE. Andiamo a vedere l'undici titolare: >>>VAI AL PORTIERE<<< CODICE FINALE PORTIERE Giampaolo vorrebbe ripartire da…
Giampaolo si presenta ai tifosi rossoneri per la prima volta
Donnarumma piace molto a Manchester United e PSG, il Milan chiede 55 milioni
no
Dal Brasile riportano Lucas Paquetà ancora titolare contro la Repubblica Ceca.
Le parole di Ciccio Graziani.
Ecco le parole di Baiocchini
Domenica prendere il via la Formula 1
Ecco il video realizzato da Rossi
Le parole dell'ex ds rossonero a RMC Sport
Ecco le parole dell'agente del giocatore