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Cagliari e Milan si affrontano alla Sardegna Arena

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Ecco la formazione di Giampaolo FOTO TRE RIGHE CODICE VIDEO ALTRE TRE RIGHE. Andiamo a vedere l'undici titolare: >>>VAI AL PORTIERE<<< CODICE FINALE PORTIERE Giampaolo vorrebbe ripartire da…

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