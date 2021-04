Serie A, non solo mercato per Pessina, il calciatore è positivo al Covid

Una nuova positività al Covid in Serie A. Si tratta di Matteo Pessina dell'Atalanta, ultimamente accostato al Milan

MILANO - Continuano ad arrivare nuove positività al Covid in Serie A. Un vero e proprio cluster azzurro, dato che gli ultimi aggiornamenti sulla questione sono arrivati dopo gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini. Inizialmente si era trattato soltanto dei membri dello staff del commissario tecnico. Poi però i tamponi fatti dai calciatori coinvolti hanno dato esito positivo. In casa Paris Saint-Germain, Florenzi e Verratti si sono dovuti fermare. Salteranno la sfida Champions con il Bayern Monaco, ma non ci sono soltanto loro due. Positivi anche Vincenzo Grifo, lo ha comunicato il Friburgo, e Alessio Cragno, portiere del Cagliari. Il primo calciatore però era stato Leonardo Bonucci della Juventus.

Nelle ultime ore sono arrivate anche altre notizie, sempre sulla stessa questione: una positività anche nel Torino di Davide Nicola, la società granata non ha reso noto il nome dell'atleta coinvolto, ma con ogni probabilità dovrebbe trattarsi di Salvatore Sirigu. Tra le fila della Juventus va aggiunto anche Federico Bernardeschi, notizia arrivata alla vigilia della delicatissima sfida con il Napoli. L'ultimo calciatore che si è aggiunto alla lista è quello di Matteo Pessina.

Ecco il comunicato direttamente dall'Atalanta

"Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".

L'interesse dei rossoneri

Pessina nelle ultime ore è stato accostato anche al Milan, in ambito di mercato. La Gazzetta dello Sport ha rilanciato proprio l’ipotesi del numero 32 bergamasco per i rossoneri. Il centrocampista non ha ancora rinnovato il proprio contratto con l’Atalanta e può lasciare Bergamo già in estate. Maldini, Massara e Gazidis dunque, potrebbero decidere di riportarlo a casa dato che il ragazzo è un prodotto del vivaio del club meneghino.