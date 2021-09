Serie A – Le probabili formazioni di Bologna-Hellas Verona

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Hellas Verona, ultima partita del terzo turno di Serie A

Con Roma-Sassuolo 2-1, match in cui sono andati a rete i due ex rossoneri Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy, si è conclusa la seconda parte della terza giornata di Serie A. Il turno al momento ha regalato grandi sorprese come la sconfitta della Juventus di Max Allegri contro il Napoli di Luciano Spalletti, il pareggio dell'Inter di Simone Inzaghi contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa , ma la sconfitta dell'Atalanta di Gianpiero Gasperini contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ma anche la bella e convincente vittoria del Milan contro la Lazio di Maurizio Sarri , grazie alle reti di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic.

Questa sera andrà in scena l'ultimo atto della terza giornata, ovvero Bologna contro Hellas Verona. Una partita importante seppur con ambizioni differenti. I veneti di Eusebio Di Francesco, infatti, vogliono lasciare l'ultimo posto della classifica a seguito delle sconfitte riportate contro Sassuolo e Inter. Gli emiliani, d'altro canto, vogliono agganciare Inter e Udinese, seconde ex aequo a 7 punti.

Mihajlovic per agguantare la seconda piazza punterà a una formazione molto offensiva Arnautovic prima punta e tre trequartisti alle sue spalle come Barrow, Soriano e Orsolini. In porta confermato Skorupski e davanti a lui De Silvestri, Medel, Bonifazi e Hickey. In mediana la coppia Schouten e Svanberg. Di Francesco, invece, schiera i suoi con il 3-4-2-1 con Montipò tra i pali. Linea difensiva a tre composta da Dawidowicz, Gunter e Magnani. I quattro di centrocampo, invece, saranno Faraoni, Veloso, Tameze e Lazovic. Unica punta l'ex Cagliari Simeone e alle sue spalle, invece, agiranno Barak e Caprari.