Serie A, gli altri club chiedono l’allontanamento di chi parteciperà alla Superlega

E' la notizia del giorno e catalizzerà l'attenzione per molto tempo, è nata la Superlega. Ecco la posizione degli altri club di Serie A

Redazione Il Milanista

MILANO - AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur hanno tutti aderito in qualità di Club Fondatori. È previsto che altri tre club aderiranno come Club Fondatori prima della stagione inaugurale, che dovrebbe iniziare non appena possibile. E' nata la Superlega, questa è la notizia del giorno e non si parla di altro. Una novità che dovrebbe rivoluzionare il mondo del calcio per come lo conosciamo fino ad oggi. Aumentando ancora di più il divario tra le grandi squadre e i club più piccoli.

La posizione di Uefa e Fifa

Una situazione che creerà non poche polemiche, con corsi e ricorsi legali. Una matassa complessa e complicata difficile da dipanare nel breve periodo. Uefa e Fifa dal canto loro hanno già ammonito le società che hanno dato vita alla Superlega, ma i due enti organizzatori del mondo de calcio, almeno fino ad oggi, non gli unici a voler prendere provvedimenti duri. La Serie A è in subbuglio, è stata fissata per questa sera una nuova assemblea d'urgenza, tra tutti i presidenti dei club che prendono parte al massimo campionato italiano di calcio.

Le intenzioni degli altri club italiani in attesa dell'Unione Europea

La Repubblica ha fatto il punto della situazione parlando delle squadre che attualmente sono fuori dalla Superlega. I rappresentati di Cagliari, Atalanta e Verona si sono detti favorevoli all’allontanamento da ogni competizione dei 'club vip'. Va aggiunto che però Juventus, Inter e Milan non avrebbero intenzione, per ora, di abbandonare i campionati nazionali, stando ai comunicati ufficiali dei tre club. Si rischia un nuovo ennesimo muro contro muro interno alla Lega Serie A. Dopo i tanti attriti per i diritti tv del campionato, del prossimo triennio. A questo va aggiunto anche il comunicato congiunto di Lega Serie A e Uefa dove si legge: "Ogni misura di tutela giudiziaria per difendere il principio delle competizioni aperte e basate sul merito sportivo". Non solo, l’Unione Europea viene invitata a pronunciarsi contro la Superlega e si ipotizza una causa per 50-60 miliardi di euro di danni.