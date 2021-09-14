Serie A – Arrivano i primi esoneri

Nonostante la Serie A abbia giocato appena tre partite, alcuni club hanno deciso di cambiare i rispettivi tecnici

La terza giornata di Serie A è risultata decisiva per il futuro di due tecnici: Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici, rispettivamente ex allenatori di Hellas Verona e Cagliari.

Decisive le sconfitte riportate nell’ultimo turno contro Genoa, nel rocambolesco 3 a 2 in casa e Bologna, match giocato ieri.

Per Di Francesco è un periodo davvero negativo, visto che ha segnato il nuovo record di 19 sconfitte consecutive che, negli anni scorsi gli erano valsi gli esoneri da Roma, Sampdoria e Cagliari. A posto dell’ex giallorosso, con i quali aveva conquistato anche una semifinale di Champions League, dovrebbe arrivare Igor Tudor. Il croato, secondo quanto[fncvideo id=294941 autoplay=true] riportato da Gianluca Di Marzio, ha risolto il suo contratto che lo legava alla Juve e, nel pomeriggio dovrebbe essere a Verona per firmare il contratto che lo legherà al club scaligero.

Discorso diverso per Semplici. L’ex Spal era subentrato proprio a Di Francesco e aveva portato i sardi, nella scorsa stagione, alla salvezza conquistata contro il Milan a San Siro. Al posto suo Giulini starebbe pensando a Claudio Ranieri.

Ecco i comunicati delle società:

Comunicato del Club: Eusebio Di Francesco

Verona – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.