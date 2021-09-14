Serie A - Arrivano i primi esoneri - IlMilanista.it
Serie A – Arrivano i primi esoneri

Redazione Il Milanista
14 Settembre, 15:27 2021
Il pallone della Serie A 2021-22
Nonostante la Serie A abbia giocato appena tre partite, alcuni club hanno deciso di cambiare i rispettivi tecnici

La terza giornata di Serie A è risultata decisiva per il futuro di due tecnici: Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici, rispettivamente ex allenatori di Hellas Verona e Cagliari.

Decisive le sconfitte riportate nell’ultimo turno contro Genoa, nel rocambolesco 3 a 2 in casa e Bologna, match giocato ieri.

Per Di Francesco è un periodo davvero negativo, visto che ha segnato il nuovo record di 19 sconfitte consecutive che, negli anni scorsi gli erano valsi gli esoneri da Roma, Sampdoria e Cagliari. A posto dell’ex giallorosso, con i quali aveva conquistato anche una semifinale di Champions League, dovrebbe arrivare Igor Tudor. Il croato, secondo quanto[fncvideo id=294941 autoplay=true] riportato da Gianluca Di Marzio, ha risolto il suo contratto che lo legava alla Juve e, nel pomeriggio dovrebbe essere a Verona per firmare il contratto che lo legherà al club scaligero.

Discorso diverso per Semplici. L’ex Spal era subentrato proprio a Di Francesco e aveva portato i sardi, nella scorsa stagione, alla salvezza conquistata contro il Milan a San Siro. Al posto suo Giulini starebbe pensando a Claudio Ranieri.

Ecco i comunicati delle società:

Comunicato del Club: Eusebio Di Francesco

Verona – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta.

Comunicato della Società

Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi ed i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.

Arrivati al Cagliari lo scorso febbraio il mister e il suo staff sono stati tra gli artefici della rimonta salvezza della passata stagione: la Società desidera ringraziarli per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera.

