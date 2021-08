Milan – Cagliari, Semplici: “Preparati in maniera specifica per questa gara”

Le parole del tecnico dei sardi nella conferenza di presentazione del match di San Siro

Domenica sera alle 20:45 il Milan di Stefano Pioli esordirà a San Siro. Di fronte il Cagliari di Leonardo semplici. Ecco le parole del tecnico dei sardi in conferenza stampa: "Ci siamo preparati al meglio per la gara con il Milan. Dobbiamo lavorare sia sul nostro gioco che sulla nostra mentalità".

Sulla condizione fisica della squadra - "Stiamo abbastanza bene. Non saprei dare delle percentuali. Mi auguro di non vedere certi errori in fase di non possesso che abbiamo fatto con lo Spezia. Il Milan punta a grandi obiettivi, alle prime posizioni. Noi ci siamo preparati nello specifico per l'avversario che affronteremo domani. Ceppitelli ha avuto qualche problemino fisico. Lo considero un titolare, ma a seconda delle partite faccio delle scelte".