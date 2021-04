Ranieri a Sky: “Quagliarella è il nostro Ibrahimovic”

Ecco le parole di Claudio Ranieri a Sky Sport

Redazione Il Milanista

Le parole di Claudio Ranieri ai microfoni di Sky

Il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare di Sky Sport in vista del match di domani di San Siro. Ecco le sue parole:

Sui punti che ha la Sampdoria ad oggi in campionato - “Io sono uno pragmatico, guardo la classifica. Abbiamo 10 punti in più rispetto all’anno scorso con 26 punti fatti all’andata, e dobbiamo ripeterli questi 26 punti. Siamo pronti come sempre e affrontiamo un grande Milan. Hanno fatto tanti punti in più rispetto all’anno scorso come noi”.

Sulla coppia Gabbiadini-Quagliarella - “Sappiamo che Gabbiadini-Quagliarella è stata la coppia principe dell’anno scorso per noi, ma quest’anno Gabbiadini l’ho avuto poco per infortuni. Così come Keità e Torregrossa. Non so domani chi giocherà titolare, devo ancora tirare le somme”.

È più decisivo Quagliarella per la Sampdoria o Ibrahimovic per il Milan? - “Questo è difficile da dire, ma Quagliarella per noi è Ibrahimovic per il Milan. Quagliarella è un giocatore importante, un leader, il primo ad allenarsi che non molla mai. Non so se resterà anche l’anno prossimo perché non sono il Presidente. Sono sicuro che comunque la società non si tirerà indietro nel proporre il rinnovo a Quagliarella”.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1) - Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

SAMPDORIA (4-4-2) - Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Claudio Ranieri.