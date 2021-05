Gravina: “Superlega? Se la Juve non rispetta le regole sarà esclusa”

Ecco le parole di Gravina sulle frequenze di Rai Radio 1

Redazione Il Milanista

MILANO - Continua a fare rumore la presenza della Juventus all'interno della SuperLega, la competizione condannata da politica, tifosi e leghe nazionali. Oggi, ai microfoni di Radio Radio anch'io Sport in diretta sulle frequenze di Rai Radio1, è intervenuto il Presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha commentato (e minacciato) la presenza della Juventus nella nuova lega: "Se la Juventus non rispetta le regole, sarà fuori anche per noi. Al momento dell'iscrizione al prossimo campionato di serie A sarebbe esclusa, se non si è ritirata dalla Superlega. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti":

Sulle parole di Oreste Vigorito su Mazzoleni: "Abbandonerei le logiche complottistiche che sono degne dei cartoni animati. Se c'è stato errore tecnico lo stabiliranno gli organi tecnici. Non esistono errori volontari ma solo errori come magari quello di Benevento. Ma non deve essere mai superato il limite del rispetto perché quelle di Vigorito sono solo delle fantasie. L'errore fa parte del calcio. Si va avanti con la tecnologia".

Sul nuovo format della Coppa Italia: "Pesa un errore strategico di metodo di lavoro che spesso purtroppo contraddistingue il mondo dello sport: la mancanza di dialogo. Le componenti devono parlare di più, devono partecipare anche di più ai processi legati a una progettualità innovativa come può essere questo format. Escludo collegamenti con la Superlega, c'è solo una esigenza oggettiva legata al calendario particolarmente intasato, molte gare previste in più rispetto al passato e un mondiale 2022 che si va ad incuneare in un periodo dell'anno dedicato per le competizioni nazionali».

Il torneo resterà aperto solo ai club di Serie A e B: «Serve parlarsi di più e la Figc si adopererà per trovare una soluzione sapendo che una modifica di format la auspicavamo tutti ma fatto in questa maniera c'è stato un problema di comunicazione o comunque di distacco da parte di alcune componenti".