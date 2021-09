Milan – Lazio, DAZN vuole evitare blocchi: ecco cosa ha in mente

Il colosso streaming ha studiato una soluzione per migliorare il proprio servizio a favore degli utenti: ecco i dettagli

I problemi di trasmissione delle prime due giornate, con conseguenti rimostranze dei clienti, hanno spinto i vertici di Dazn ad intervenire in maniera tempestiva per migliorare il servizio. In particolare si vogliono evitare blocchi del segnale durante i big match Napoli-Juventus e Milan-Lazio.

E' inevitabile che le due super sfide porteranno tante persone collegate sulla piattaforma streaming. Come scrive La Repubblica, Dazn ha completato il potenziamento della rete. Come? Sono stati migliorati i server di supporto installati presso i ripetitori di segnale. In questo modo, nonostante le numerose connessioni, la qualità di trasmissione video non dovrebbe ridursi, come indicato da Agcom.