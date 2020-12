Vieri: “Vi dico qual è la favorita per lo Scudetto”

MILANO – Contattato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Christian Vieri si è espresso sulla lotta per il titolo: “La classifica la riguarderò solo a sei-sette partite dalla fine, quella sarà la fase decisiva. L’Inter, con l’uscita dalla Champions League, ha un solo impegno a settimana e fisicamente è senza dubbio un vantaggio: darà tutto quello che ha per vincere lo Scudetto. Conte ha una squadra fortissima: giocando una volta a settimana l’Inter ha tutto per arrivare prima. Senza la pressione e le fatiche della Champions in campionato si è avvantaggiati”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<